L'ex portiere della Fiorentina, Andrea Ivan ha parlato ai microfoni di Radio Blu di Marco Sportiello: "Lo riscatterei, portiere da 6,5/7 durante tutto il campionato. Non c’è lo aveva da quando è andato via Frey. Ha sbagliato solo due partite: Juventus e Atalanta. Non penso vada lasciato andare via. Poi se il riscatto è troppo alto deve valutarlo la società. Dragowski? Dare un giudizio mi sembra difficile, non si è mai visto giocare tre partite consecutivamente".