Ieri, al centro sportivo della Fiorentina è arrivato in visita al centro sportivo Fali Ramadani, procuratore legati a vari affari viola: ufficialmente è stata l’occasione per salutare Nikola Milenkovic e incontrarsi con Corvino e Antognoni. Come riportato da La Nazione, di certo c’è che la società ha allontanato l’ipotesi di interesse a Michael Lang, terzino destro del Basilea, e pure di Clement Grenier, ex Roma, in uscita dal Lione.