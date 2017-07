È partita come una corvinata, ora l'ideasta diventando sempre più concreta. Come si legge su La Gazzetta dello Sport, l'attaccante del PSG può essere il sostituto di, ormai prossimo alla Juventus. Il problema non è il costo del cartellino (potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto) ma l'ingaggio. Il giocatore guadagna 7 milioni lordi. Quindi siamo fuori dai parametri della Fiorentina. Tutto dipende dal giocatore: se accettasse di spalmare l'ingaggio o di ridurlo con l'inserimento di alcuni bonus, la trattativa potrebbe subire un'immediata accelerata.