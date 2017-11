Il futuro di Milan Badelj, oggi, è tutt’altro che chiaro. Il suo contratto scade a giugno, Corvino si è già mosso con il procuratore Lucci per la proposta di rinnovo ma ancora non è arrivata risposta. Per ora si respira pessimismo anche se le speranze comunque rimangono intatte. Il piano B è necessario, vista l’importanza di un giocatore come lui per l’idea di calcio del mister, magari già a gennaio.