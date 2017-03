La Fiorentina si è mossa prima di tutte per Giulio Maggiore, talentuoso centrocampista classe ’98 dello Spezia. Il giovane ligure, che in stagione ha collezionato diciassette presenze e un gol, piace a mezza Serie A, ma tra viola e bianconeri c’è un ottimo rapporto a livello dirigenziale e si sta trattando sulle cifre. Come sottolinea iamcalcio.it, a Maggiore così come al suo entourage piace la destinazione Firenze.