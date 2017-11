La Fiorentina starebbe guardando verso Bagno a Ripoli, poiché avrebbe puntato gli occhi su un terreno di 7-8 ettari a pochissimi chilometri da Firenze per realizzare il suo centro sportivo. I viola sarebbero in trattativa coi privati per poter acquisire questo spazio, tanto grande da poter ospitare 12 campi da calcio, aree sportive attrezzate da mettere a disposizione delle squadre giovanili, l’under 21 e anche la Fiorentina Women’s. Si parla anche di un possibile potenziamento del liceo sportivo presente nella zona, sfruttando proprio le opportunità di quest’area una volta diventata viola.



PROVE DI INTESA - Come riporta l'edizione odierna de La Nazione, sono voci di corridoio, per ora, a cui nessuno preferisce dare conferma ufficiale. Ma sia sul fronte fiorentino che su quello ripolese non ci sono neanche smentite e le ipotesi sono sempre più insistenti. La trattativa tra la Fiorentina e il privato starebbe ormai andando avanti da tempo, nella speranza di trovare un accordo che vada bene a entrambe le parti. Il territorio di Bagno a Ripoli d’altra parte è particolarmente appetibile: è fuori dai confini fiorentini, ma non troppo, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici e privati (vicino c’è anche il casello autostradale di Firenze sud), nel verde, ma vicino ai servizi. Insomma, un luogo ideale dove aprire una cittadella dello sport dedicata in particolare ai giovani.