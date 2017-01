La Fiorentina sta lavorando al rinnovo di Federico Bernardeschi che nei giorni scorsi ha dichiarato di star pensando di passare tutta la carriera in viola ma sul quale non si placa l'interesse di Inter e Juventus. I viola starebbero pensando di inserire una clausola di rescissione nel nuovo contratto che verrà proposto al talento di Carrara che ha già segnato 11 gol in stagione. Per lui si profila un nuovo contratto con clausola, come per il compagno di squadra Nikola Kalinic la cui clausola è fissata a 50 milioni di euro.