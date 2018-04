Non sarà una partita come le altre, lo ha ammesso anche Riccardo Saponara. Non sarà un viaggio come gli altri, il ritorno nella terra della tradegia. Quasi un mese fa esatto, la Fiorentina si svegliò nel peggiore dei modi. Oggi il recupero di quella maledetta domenica, dal sapore amaro e decisamente strano. I viola giocheranno per l'Europa e per il proprio capitano scomparso, cercando la quinta vittoria consecutiva.