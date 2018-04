L'attaccante argentino della Fiorentina, Giovanni Simeone ha dichiarato a Sky Sport al termine dell'anticipo di campionato vinto 2-0 a Roma: "Credo che la nostra forza sia quella di lasciare tutto sul campo ogni giorno, ogni partita. Il gruppo è molto unito e ognuno corre per l'altro, lascia tutto ogni giorno e sono molto orgoglioso dei compagni che sono accanto a me".



Sei vittorie consecutive: come nasce questa Fiorentina? "È Davide. Per la difficoltà che stiamo vivendo, con quello che è successo, siamo uniti ogni giorno e credo che quella sia stata la nostra forza. Ogni giorno dopo l'allenamento nessuno vuole andare a casa, vogliamo stare tutti insieme perché quello è l'unico modo per non pensare a quello che è successo e per essere più forti".

"Una stagione da 10 gol e 4 assist per me? Devo continuare così, devo continuare a fare gol, aiutare la squadra e migliorare ogni giorno. Ho 22 anni e so che posso dare molto di più".