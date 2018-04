Giovanni Simeone, attaccante della Fiorentina, parla al Times di questa sua esperienza in viola: "Astori? Credo che sia ancora qui con noi. Quando stiamo per scendere in campo noi sentiamo la sua presenza. Ci ha dato forza, energia: il momento del suo addio è stato tra i più duri della mia vita. Quando voglio caricarmi mi guardo i video di mio padre (Diego Pablo, ex giocatore e attuale allenatore dell'Atletico Madrid ndr) e lì vedo tutta la grinta che ci metteva lui".