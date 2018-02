L'attaccante classe '95 della Fiorentina Giovanni Simeone è intervenuto a un evento della "Tim Junior Cup" e ha parlato del suo attuale momento: "Sto lavorando, sto sempre lavorando, sono tranquillo però ho tanta voglia di gol e di tornare a vincere. Spero di dare alla Fiorentina e ai tifosi quello che vogliono. Gli attaccanti vivono momenti così, a volte la porta si centra facilmente, altre volte no. L’importante è non perdere la testa. Io sono sempre pronto, quando segni non sei il migliore, quando non segni non sei il peggiore". Sulla prossima partita col Chievo: "Siamo una squadra giovane che può migliorare. Stiamo crescendo. E’ una partita importante, dobbiamo tornare a vincere. I tre punti sono fondamentali stavolta".