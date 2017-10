Un colpo subito dopo pochi minuti, poi l’assist per Benassi e un problema fisico all’interno coscia che si è acutizzato nel corso dei minuti. Giovanni Simeone non ce la fa, e dal 1′ della ripresa entrerà in campo Khouma Babacar. Tanti impegni ravvicinati, un’uscita a scopo precauzionale per il Cholito e una chance enorme per il senegalese che avrà 45 minuti per convincere Pioli.