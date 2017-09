Una sola rete, quella segnata al 'Bentegodi' contro l'Hellas Verona. Proprio nello stadio veneto la Fiorentina giocherà l'ultima partita prima della sosta per le nazionali, stavolta contro il Chievo. Giovanni Simeone, al netto di quel gol, non riesce a trovare la porta, un'identità e inserirsi nel modo migliore nei meccanismi collettivi. Stefano Pioli - scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - lsta lavorando affinché il giocatore si integri negli schemi e il suo comportamento in campo diventi più naturale e propedeutico alla squadra, oltre ad essere decisivo in area di rigore.