Il Tianjin Quanjian torna alla carica per Nikola Kalinic. Il mercato in Cina chiude martedì prossimo e il club allenato da Fabio Cannavaro ha alzato l'offerta avvicinandosi ai 50 milioni di euro previsti dalla clausola di rescissione presente nel contratto dell'attaccante croato, che però continua a dire no perché vuole restare in viola almeno fino a giugno.



Quando scadrà il contratto di Gonzalo Rodriguez. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ormai non ci sono più margini per un rinnovo e il difensore argentino andrà via a parametro, con Roma e Inter interessate.



Intanto, secondo Sky, il club tedesco del Wolfsburg sta pensando all'allenatore portoghese Paulo Sousa per sostituire il francese Ismaal nella prossima stagione.