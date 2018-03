L'allenatore della Fiorentina Primavera Emiliano Bigica ha parlato al termine della gara della 'Viareggio Cup' contro l'Empoli di Riccardo Sottil: "Lui come Chiesa? Non corriamo, è un buon giocatore ma ancora altalenante nei 90'. Può diventare come Federico, ma per farlo deve lavorare: non carichiamolo di eccessive responsabilità".