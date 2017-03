Qualche mese fa avevano fatto molto discutere le dichiarazioni di Paulo Sousa su Federico Bernardeschi, che secondo l'allenatore della Fiorentina era "destinato a club più ambiziosi". Oggi, alla vigilia della sfida contro il Cagliari, il tecnico portoghese è tornato a parlare del talento di Carrara, lasciando un altro messaggio preoccupante per i tifosi viola: "Ogni società ha il suo modo di prendere le decisioni. Ogni clausola, a mio modo di vedere, è una direzione di vendita".



SULLA STAGIONE - Una dichiarazione forte, sulle voci delle ultime settimane sul possibile inserimento di una clausola rescissoria nel nuovo contratto di Bernardeschi. Sousa ha poi parlato anche del proseguimento di stagione della Fiorentina: "Rimonta per l’Europa? Noi crediamo sempre di vincere le partite, lavoriamo per questo, dobbiamo essere determinati nel riuscirci. Il paragone con il Barcellona è culturalmente diverso, la cultura influenza le prestazioni e i risultati. La squadra sta bene, ha lavorato bene in settimana, voglio vedere la stessa intensità vista nelle ultime partite, specie nella gara di Bergamo. Chiesa, Bernardeschi e Saponara? Quando c’è la possibilità, possiamo vederli insieme. Lo abbiamo fatto altre volte anche se con altri interpreti. Io devo lavorare su ciò che posso controllare. Il Cagliari? È una squadra che cambia diverse volte la propria strategia. In trasferta, contro la Roma ad esempio, ha giocato bene. Dico Roma perché è la squadra che più si avvicina a noi come gioco. Ranieri? Gli esoneri fanno parte del nostro mestiere, è riuscito a vincere un trofeo importante, vincere non ha età, sono contento che ci sia riuscito".