L'allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, ha parlato dopo aver vinto la sfida di Coppa Italia contro il Chievo: "Abbiamo fatto una prima parte migliore della seconda, nel nostro inizio di partita abbiamo avuto un paio di buone opportunità per fare gol. Abbiamo dovuto correre molto di più nel corso della seconda parte e questo vuol dire che le gambe stanno girando. Sportiello? Ancora non è arrivato nessuno, queste sono le vostre fonti. Kalinic? Non si può puntare tutto su Nikola, anche lui come tanti altri possono migliorare andando avanti: fino ad oggi Kalinic è un giocatore della Fiorentina e fin tanto che riterrò che è il migliore per giocare lo metterò in campo. Bernardeschi? Sta crescendo, ha ancora margini di miglioramento grande. La squadra ha speso molto, poteva spendere meno: potevamo consolidare prima la vittoria. Il Chievo ci ha fatto correre".