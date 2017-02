Il tecnico della Fiorentina Paulo Sousa analizza a Sky Sport la sconfitta contro il Borussia Monchengladbach e l'eliminazione dall'Europa League: "La partita si è riaperta con il rigore, dopo un inizio sofferente la squadra ha guadagnato fiducia. Quando hai un controllo della partita, il rigore ha riaperto la partita anche quando la squadra stava abbassando le braccia. Ci hanno messo in difficoltà. Delusione? Il calcio è questo, in questi momenti di difficoltà dobbiamo rialzare la testa ed accettare le nostre responsabilità. Dobbiamo onorare la maglia, il momento non è semplice. Con unità dobbiamo dare il massimo che possiamo. Tutte le sconfitte compromettono i nostri obiettivi, cerco di promuovere guardando i giocatori che ho nella mia rosa e prendere miglior decisioni sulla nostra struttura, le nostre dinamiche e i nostri momenti. Ci sono stati dei momenti in cui abbiamo pressato bene, loro nei momenti in cui stavamo bene ci hanno tolto pressione cercando il gioco diretto, anche perdendo il primo duello riuscivano a vincere subito il secondo. Hanno questa intensità continua ed individuale. Bernardeschi? Mi aspetto sempre il massimo dai miei giocatori, sta subendo cali di intensità".