L'allenatore della Fiorentina, Paulo Sousa, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Milan: "Abbiamo l'ambizione di vincere qualsiasi partita. Una delle loro caratteristiche è la capacità di transizione, soprattutto con determinati elementi. Poi hanno dei giocatori di qualità e fanno parte di un grande club, questo li aiuta a vincere le partite. Per preparare una partita così serve massima intensità sul campo. Questo è impossibile, sicuramente ci saranno dei cambi perché ci sono dei giocatori in difficoltà. Servirà gente fresca contro il Milan. Non sarà decisiva, per noi ogni gara è un'occasione per portare a casa punti. Giocare dopo il giovedì non è mai semplice, ma noi daremo sempre il massimo. Quando sono arrivato in Italia, la Serie A era il campionato migliore con i giocatori più forti. Berlusconi ha portato il Milan a vincere tutto. Noi non facciamo marcatura ad uomo, ma in determinate zone di campo servirà maggiore attenzione, soprattutto dalla parte di Suso. È cresciuto e sta avendo continuità".



DA ILICIC A SAPONARA - "Ilicic? Il centrocampo a tre non influisce su una sua eventuale esclusione dall'undici titolare, io prendo delle decisioni. Altri giocatori mi stanno dimostrando qualcosa di più. Io credo molto in lui, lo scorso anno ha fatto una grande stagione. Non è arrivato ancora al suo massimo, può dare di più. È una sconfitta personale, è un giocatore che può fare la differenza in qualsiasi partita. Ad inizio stagione è stato fermato dai pali, e questo ha influito sulla sua stagione anche a livello morale. Bernardeschi? Io cerco sempre di aiutare qualsiasi giocatore. Certo, con Federico è diverso. Io sono sempre stato chiaro ed onesto con lui. Voi la vedete come una critica, io lo vedo come uno stimolo per aiutarlo a crescere. Ha bisogno di continuità e di ritmi alti, quando ci riuscirà sarà al pari dei grandi campioni. Baggio deve venire ricordato ogni giorno. Io ho avuto il privilegio di giocare con lui e di allenarmi con lui. Mi sono già espresso diverse volte, lui è stato il giocatore più forte tecnicamente con il quale io abbia mai giocato. Saponara? È al 100%, si allena con il gruppo. Ha superato l'infortunio, domani può giocare. Tatarusanu? Non ho bisogno di esprimermi, si vede che sta bene e spero che continui così. Toledo? Per me non è una questione di età o di nazionalità. Come allenatore cerco di prendere le decisioni migliori. Evidentemente gli altri mi hanno convinto in maniera maggiore rispetto a Toledo".