Fiorentina e SPAL, nel 1968, nella finale del torneo "De Martino". Entrambe le squadre - racconta ViolaNews.com - scesero in campo infarcite di elementi della squadra “titolare” (ricordiamo che, in quel periodo, non esistevano le sostituzioni in Serie A). La Fiorentina andò in vantaggio con Chiarugi sul finire del primo tempo. La SPAL pervenne al pareggio all’inizio della ripresa con Stanzial (già, proprio il Paolino che, solo un anno dopo, avrebbe contribuito al secondo scudetto viola). Il risultato restò inchiodato sull’1-1 fino al termine dei tempi supplementari. Il successo di quell’edizione del “De Martino” venne, quindi, delegato al lancio della “monetina”, modalità che, poche settimane dopo, sarebbe valsa la vittoria dell’Italia sull’URSS nella semifinale dell’unico campionato Europeo vinto dagli azzurri. Quel giorno a Salsomaggiore, però, la fortuna voltò le spalle ai viola e la SPAL mise in bacheca il prezioso titolo. Per i ragazzi di Mazzoni l’appuntamento con la storia, però, era solo rimandato. L’anno successivo, infatti, i vari Ferrante, Merlo, Chiarugi, Esposito, Mancin e Cencetti avrebbero vissuto la più grande stagione della loro carriera, ma questa è un’altra storia…