Trentadue milioni di euro per riserve o giocatori in attesa di spazio spesi dalla Fiorentina. Alcuni sono giovani, altri evidentemente meno funzionali. Fra i "ragazzi" in attesa di un’opportunità ci sono Dragowski, Milenkovic, Hristov, Hagi, Lo Faso e Zekhnini. Altri, come Hugo, Eysseric, Cristoforo, Sanchez e Maxi Olivera, sono arrivati invece fra lo scorso mercato estivo e quello da poco concluso. Da aggiungere anche Saponara che fin qui è stato spesso infortunato. Lo riporta l'edizione odierna de La Repubblica.