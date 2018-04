Il futuro di Marco Sportiello non è ancora definito. La Fiorentina aprirà una trattativa con l’Atalanta per avere uno sconto sui 5,5 milioni necessari per il riscatto. E poi ci sarà da capire cosa fare con Bartolomej Dragowski: ai viola andrebbe bene continuare con il polacco in panchina, ma lui sarà disposto a non giocare ancora una stagione? Difficile. Intanto Sportiello continua a disputare ottime prestazione per colorare di viola la sua carriera. Lo scrive La Nazione.