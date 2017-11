Il giocatore della Fiorentina Marco Sportiello ha rilasciato un’intervista a Il Messaggero: “La Roma sta bene, è forti ed ha un gioco ben organizzato, ma non rappresentano una sorpresa. Sono favoriti, ma noi giochiamo in casa e dovremo scrollarci di dosso la brutta prova di Crotone. Avremo più motivazioni di loro. Abbiamo le qualità per fare molto meglio anche se intorno a noi si respira un clima di negatività. La Roma ha una grandissima mediana, ma non farei a cambio con i miei Benassi, Badelj e Veretout. Chi temo di più? Perotti, ha i colpi da fenomeno. Obiettivo? Non me la sento di indicare l’Europa o altre posizioni: si lavora e basta”.