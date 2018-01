Marco Sportiello, portiere della Fiorentina, ha parlato del suo futuro a Italia 7: "Ancora non ho parlato con la società, adesso ci sono cose più importanti del mio eventuale riscatto. Nel caso non dovessi essere riscattato non ci sarà nessun problema, perché ringrazierò sempre e comunque la Fiorentina per avermi dato l'oppurtunità di giocare con questa maglia. In questo momento non sto pensando a tutto ciò, ma sto vivendo giorno per giorno, partita dopo partita e a maggio la società deciderà le sorti del mio futuro. Il mio desiderio è quello di rimanere perchè mi sento addosso i colori di questa squadra che ha alle spalle una storia davvero molto importante. Spero di restare per tanto tempo ma a fine stagione si vedrà".