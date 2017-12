Secondo quanto riportato da La Nazione, la Fiorentina sta spingendo con la Lazio per assicurarsi il prestito di Danilo Cataldi. Stefano Pioli lo aveva lanciato in prima squadra e ora vorrebbe riallenarlo. Il Benevento, che lo ha in prestito fino a fine stagione ha già dato il suo benestare al passaggio in maglia viola e ora manca solo l'ok di Lotito.