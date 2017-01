Secondo quanto riportato da alcuni ds francesi il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino ha sondato il terreno per Jordan Ferri del Lione, centrocampista classe '92 che potrebbe lasciare la Francia già in questa sessione di mercato, per parola dello stesso procuratore del giocatore. L'interesse dei per il giocatore viola si aggiunge quindi a quello del Galatasaray; il suo profilo sarebbe dopotutto l'ideale per sostituire in futuro il regista gigliato Milan Badelj.