La Fiorentina cerca di riscattarsi nell'anticipo di stasera con l'Udinese. Oggi è attesa la visita alla squadra di Andrea Della Valle, non certo raggiante per la disfatta all'Olimpico. Come si legge su Tuttosport, il patron vola pranzerà coi giocatori e li guarderà negli occhi per capire se la resa di martedì è stata solo un episodio. Pretende come i tifosi viola una scossa da tutti, a iniziare da Paulo Sousa anche se ormai i rapporti con l'allenatore sono da separati in casa.