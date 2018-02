L'edizione odierna de La Nazione si concentra sulle seconde linee della Fiorentina che, in una stagione senza praticamente obiettivi, potrebbero essere utilizzate da Pioli. Milenkovic è il 'non titolare' che per ora ha convinto di più e ci si chiede perché non possa trovare stabilmente spazio. Anche altri giocatori sono da tenere d’occhio. Dragowski rischia di diventare un serio concorrente per Sportiello, la cui prospettiva di riscatto definitivo dall’Atalanta ora è congelatissima. Dabo è da valutare come vice Badelj e il tecnico ci sta pensando. Infine Lo Faso, come Zekhnini non convocato a Bologna: i numeri in allenamento lo stanno spingendo verso un impiego meno periferico.