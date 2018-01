Fiorentina al lavoro sul centrocampo: per Danilo Cataldi c’è stato un confronto tra le parti, ovvero tra i gigliati e la Lazio, proprietaria del cartellino. Viola e biancocelesti hanno cercato di limare all’origine ogni tipo di difficoltà, ad esempio il risarcimento per il Benevento per la rinuncia a un prestito sottoscritto appena qualche mese fa, e si sono date appuntamento all’inizio della prossima settimana. Stessa tempistica anche per Federico Viviani, per il quale andrà comunque messo a preventivo un tipo di investimento più pesante rispetto a Cataldi.