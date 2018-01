La Fiorentina lavora per l’attacco, cercando rinforzi sugli esterni. Dopo aver seguito, tra gli altri, Salibur del Guingamp, la società viola starebbe guardando in Messico. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.com, i gigliati sarebbero interessati a Jürgen Damm Rascón del Tigres, esterno offensivo messicano. Il costo si aggira sui sei o sette milioni di euro. Classe ’92, il calciatore possiede il passaporto tedesco, in virtù delle origini del nonno paterno: nove presenze e una rete con la Nazionale, secondo uno studio riconosciuto dalla FIFA sarebbe il secondo calciatore più veloce al mondo – nonostante un fisico prestante, centottantasette centimetri – dietro a Gareth Bale, con una velocità di 35,23 km/h. In passato, ha svolto anche una prova con il Manchester United, che però non lo tesserò per alcuni problemi con il permesso di lavoro. L'entourage del giocatore attende una risposta dalla società viola. 6.7