Il Cagliari avrebbe chiesto Maximiliano Olivera e poi Carlos Sanchez alla Fiorentina. Facile ipotizzare il 'sì' dei viola alla prima operazione (in prestito), da invece la questione relativa al centrocampista. La situazione fra l’altro è legata al futuro di Milan Badelj: nel caso si optasse per l’addio del croato è evidente che la società viola non potrà far partire anche Sanchez. Sul piatto potrebbe finire anche il cartellino di Joao Pedro che potrebbe così essere ’bloccato’ a gennaio per trasferirsi in maglia gigliata a titolo definitivo il prossimo giugno. Lo riporta l'edizione odierna de La Nazione.