La Fiorentina pensa al colpo Benassi (Torino), soprattutto in caso di addio di Vecino (clausola a 24 milioni) e Badelj. Sul granata ci sono anche Lazio e Sassuolo. In mediana si seguono pure Taider e Donsah del Bologna. Per l’attacco se parte Kalinic tutto su Simeone (Genoa). Si cerca un rinforzo in difesa: idee Tonelli (Napoli) e Paletta (Milan).



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, il Torino tratta Sirigu col PSG e il rinnovo del contratto a Baselli, ma non c'è ancora l'accordo: differenza tra richiesta e offerta di 500 mila euro, con la Lazio che preme con una proposta di 2 milioni di ingaggio più bonus, contro 1,5 milioni tutto compreso da parte del Toro. In difesa a Mihajlovic piacciono Ferrari (Sassuolo) e Tonelli (Napoli, Chiriches verso il Galatasaray).