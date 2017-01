Fuori dal progetto, non ancora fuori rosa. Ma l'avventura di Simone Zaza al West Ham è sostanzialmente conclusa. Il club londinese non lo riscatterà, non alle cifre concordate in estate. Tanto da aver annunciato pubblicamente che Bilic non lo utilizzerà più per evitare di far scattare l'obbligo, dichiarazione arrivata solo dopo un incontro tra l'entourage del giocatore e la dirigenza hammers durante il quale Zaza stesso aveva chiesto ed ottenuto di poter lasciare il West Ham. Ma la situazione a distanza di qualche settimana è ancora in fase di stallo, la semplice rescissione dell'accordo non è in questo momento possibile e Zaza continua ad allenarsi a Londra alla corte di Bilic pur sapendo che non verrà convocato né utilizzato fino al momento dell'addio. Non ripasserà da Vinovo, le porte della Juve per lui sembrano essere sbarrate almeno fino al 30 giugno: attacco intasato, lista bloccata e soprattutto nessuna intenzione di fare sconti al West Ham o di caricarsi un ingaggio come quello del centravanti lucano. Prima di lasciare Londra, quindi, bisognerà trovare un nuovo accordo che possa soddisfare anche la società bianconera, non soltanto convincere Zaza.

LA FIORENTINA CHIAMA – Sfumato il Valencia, ancora bloccata la situazione al Milan, in questo momento secondo quanto raccolto da Calciomercato.com rimane la Fiorentina ad aver compiuto i passi più concreti. Avviati i contatti con l'entourage del giocatore, che pure salvo offerte irrinunciabili ora vorrà tornare in Italia: sostenibile l'ingaggio per i parametri viola tornando però alle pretese pre-West Ham, più complicato trovare un accordo con la Juve per la valutazione del cartellino e la formula. Prestito con diritto di riscatto fino a un massimo di 15 milioni complessivi l'idea viola, più alta la valutazione che se ne fa in corso Galileo Ferraris con la Juve. Una manovra in ogni caso vincolata all'eventuale cessione di Kalinic: se il croato dovesse partire in direzione Cina, allora la Fiorentina avrebbe la disponibilità per puntare con forza su Zaza. E soprattutto Zaza troverebbe lo spazio che ritiene necessario per ritrovare continuità e fiducia in una piazza importante.



@NicolaBalice