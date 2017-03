Quella che andrà di scena tra poco allo stadio Scida tra Fiorentina e Crotone può essere una partita fondamentale per l’esterno spagnolo dei viola Cristian Tello . Il giocatore ha infatti il merito, con i suoi tre gol e cinque assist in campionato ad aver contribuito di aver portato alla squadra ben 13 punti, ovvero poco più di un quarto dei punti totali della squadra. La gara odierna potrebbe quindi costituire un vero esame di maturità per il velocista gigliato, il quale deve ancora convincere ancora del tutto il club viola per quanto riguarda il suo riscatto dal Barcellona.