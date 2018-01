Cyril Thereau, attaccante della Fiorentina, parla a Radio Bruno Toscana: "Ero d'accordo con Sampdoria e Atalanta. Era quasi fatta con la Samp, poi mi ha chiamato il mister, spiegandomi il progetto. Quando mi ha chiamato ho bloccato tutto e spinto per venire qui. Mi hanno semplicemente fatto lo stesso contratto delle altre due. Avevo sempre avuto il rammarico di non essere venuto qui: mi piaceva la maglia e il campo, sempre bello con i tifosi caldi. L'ambiente mi piaceva e quando ho avuto questa possibilità l'ho preso. Parlavo con Pradè prima di andare da loro e mi diceva che finalmente era riuscito a prendermi. In realtà poi non ce l'ha fatta neanche stavolta"