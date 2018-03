I convocati di Stefano Pioli per la partita contro il Crotone: Cerofolini, Chiesa, Cristoforo, Dabo, Dias, Dragowski, Eysseric, Falcinelli, Gaspar, Laurini, Lo Faso, Milenkovic, Olivera, Pezzella, Saponara, Simeone, Sportiello, Veretout, Vitor Hugo, Zekhnini.



OUT THEREAU - La società viola ha poi pubblicato un report medico su Thereau, assente tra i convocati per la sfida ai calabresi: "ACF Fiorentina comunica che il calciatore Cyril Thereau non è stato convocato per la partita di domani contro il Crotone, a scopo precauzionale, a causa di un affaticamento muscolare":