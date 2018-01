Cyril Thereau prova il recupero dall'infortunio patito prima della gara contro la Sampdoria: il francese potrebbe esserci, al 'Franchi', contro l'Hellas Verona. È chiaro - scrive Il Corriere dello Sport - che siamo di fronte ad un miglioramento tanto evidente quanto veloce, poiché il rientro di Thereau era previsto per la partita con il Bologna. Gli allenamenti in gruppo fin da martedì seppur in maniera controllata e la rinuncia al tutore protettivo sono altri due segnali che portano nella direzione auspicata, cioè verso la convocazione: se Pioli riterrà Thereau pronto al 100%, lo schiererà dall’inizio insieme a Simeone e Chiesa nel tridente; altrimenti, rimandata la formula col doppio centravanti, continuerà ad essere una scelta tra Eysseric, Saponara e Gil Dias in un ordine di preferenza che solo l’allenamento odierno e la rifinitura di domattina stabiliranno in maniera definitiva.