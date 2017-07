Il Torino soffia Berenguer al Napoli, ma non trova l'accordo per Duvan Zapata e così torna su Simeone del Genoa. Già trattato dalla Fiorentina per il dopo Kalinic. Se dovesse partire anche Babacar, il suo posto potrebbe essere preso da Nestorovski del Palermo.



Le strade di granata e viola si intrecciano sul mercato anche in difesa: un altro obiettivo comune è il milanista Paletta, richiesto anche dal Valencia. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino del Toro ci sono anche Laxalt (Genoa) e Donsah (Bologna).