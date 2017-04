Grandi manovre di mercato per costruire la nuova retroguardia della Fiorentina. E su La Nazione leggiamo anche che il club viola sta cercando un nuovo baluardo difensivo per porre rimedio alla partenza di Gonzalo Rodriguez, al quale scadrà il contratto a fine stagione. In questo senso l’identikit perfetto è quello di Acerbi, reduce da due stagioni di assoluto livello col Sassuolo. La Fiorentina però non sembra aver intenzione di assecondare le richieste economiche esose del club neroverde. Al vaglio ci sono anche altre candidature come quella di Vitor Hugo del Palmeiras e torna di moda pure il nome di Lorenzo Tonelli, che col Napoli non sta trovando molto spazio.