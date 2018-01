In casa Fiorentina è tornato di attualità anche il nome di Federico Viviani della SPAL. In questo senso, Pantaleo Corvino sta cercando di mettere in piedi una trattativa magari da sviluppare a giugno, considerato che gli estensi non vorrebbero privarsi adesso di un giocatore che reputa cardine nella rincorsa alla salvezza. Non se ne parla, comunque, per meno di undici milioni di euro, premi esclusi. Lo riporta La Nazione.