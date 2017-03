Paolo Tramezzani, allenatore del Lugano, a Lady Radio parla del futuro della panchina della Fiorentina: 'Firenze è una piazza più tranquilla rispetto a Roma e credo che sarebbe una destinazione preferibile per uno come Di Francesco, che ha bisogno di un ambiente così. Fiorentina? Il primo anno avevo notato un clima diverso, grande senso di appartenenza tra tutte le componenti poi qualcosa si è rotto e non si è più stati in grado di ripartire. Quest’anno ho visto una Fiorentina altalenante ma vedo Sousa il meno colpevole in questa situazione'.