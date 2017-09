Sette punti nelle prime sei giornate per la Fiorentina di Stefano Pioli in panchina. Un dato tutto sommato in linea con la storia dell’allenatore nato a Parma. Le sue squadre, infatti, difficilmente hanno partenze sprint, piuttosto mantengono un rendimento costante ed equilibrato per tutta la stagione. L'avvio dell'attuale stagione deve anche tenere conto della sessione di calciomercato che si è appena conclusa. E, mai come quest'anno, Pioli si è trovato a lavorare con un gruppo rivoluzionato che per la maggior parte è stato assemblato ad agosto e modificato a campionato iniziato. I migliori inizi il tecnico li ha centrato nelle seconde annate con Modena e Lazio. Lo riporta il Corriere Fiorentino.