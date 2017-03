Federico Bernardeschi non è solo un giocatore della Fiorentina, è un calciatore cresciuto con la maglia viola addosso, è quel giocatore in cui tanti tifosi viola ripongono le speranze per rivedere un campione a Firenze. Bernardeschi è anche una garanzia per la Fiorentina, perché con lui in squadra si possono avere certe ambizioni e avere certi obiettivi, senza Bernardeschi, svendendolo alla prima offerta, la Fiorentina si “arrenderebbe” alla mediocrità di quelle squadre non abbastanza ricche da competere per vincere. Dopo due sole stagioni in Serie A sarebbe un duro colpo veder partire quel 10 viola, sarebbe bello goderselo ancora per un po’.



BLINDATELO - Urge un rinnovo del contratto per calmare le acque intorno all’attuale 10 della Fiorentina, rinnovo che però non è ancora arrivato. Servirà uno sforzo importante dei Della Valle per trattenere Bernardeschi a Firenze perché è noto che su di lui ci sono squadre del calibro di Juventus, Chelsea e Bayern Monaco, pronte a ricoprirlo d’oro. Lui ha sempre detto di voler continuare la sua esperienza con la Fiorentina e allora i Della Valle non possono più perdere tempo, bisogna rinnovare il contratto ora perché con Bernardeschi in rosa si può ancora sperare di avere una squadra in lotta per le parti alte del campionato. Presto le parti torneranno a parlarsi per capire le intenzioni reciproche, ma un rinnovo del contratto un'ipotesi concreta.