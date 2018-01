Carlos Sanchez e Khouma Babacar hanno chiesto più volte la cessione mentre Milan Badelj, nonostante l'ultima gara contro la Sampdoria con la fascia da capitano al braccio, non rinnoverà il suo contratto in scadenza. Sono questi secondo Tuttosport i tre addii annunciati in casa Fiorentina dove, se non sarà a gennaio, almeno a giugno i tre lasceranno liberi i rispettivi armadietti.