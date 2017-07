Lascia il ritiro, in attesa di abbandonare la Fiorentina. Salvo sorprese non ci sarà più la maglia viola nel futuro Nikola Kalinic, al giocatore, come riporta il sito ufficiale del club dei Della Valle, è stata data l'autorizzazione a lasciare Moena per tornare in Croazia dalla moglie, per ragioni strettamente personali: "ACF Fiorentina informa di aver concesso al calciatore Nikola Kalinic la possibilità di lasciare momentaneamente il ritiro di Moena a causa di motivi familiari".



LITE CORVINO-ERCEG - Alla base della scelta del club c'è anche la volontà dell'ex attaccante del Dnipro di trasferirsi al Milan, che valuta il suo profilo oltre a quelli di Aubameyang e Belotti. Secondo quanto appreso da Calciomercato.com oggi ci sarebbe stata una discussione dai toni accesi tra il dg Corvino ed Erceg, agente di Kalinic: alla base della lite le richieste considerate esagerate, secondo il procuratore, della Fiorentina per il suo cartellino.