Si è chiuso ufficialmente il rapporto tra la Fiorentina e Andrea Rogg, ex dg della società viola e nell'organigramma dirigenziale fino allo scorso 31 maggio, quando le parti hanno deciso per la separazione consensuale. La Fiorentina lo ha ufficializzato sul proprio sito; per Rogg, che aveva in essere un contratto a tempo indeterminato, il futuro potrebbe essere il Venezia.