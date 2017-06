Dopo pochi minuti, però, ecco la replica del calciatore che al sito FirenzeViola.it ha da un lato rimandato le spiegazioni e dall’altro ha praticamente ufficializzato il divorzio: ""., per quanto concerne il trasferimento del centrocampista spagnolodallaallEcco il comunicato da parte della società viola: "ACF Fiorentina riguardo alle ultime voci, ricostruzioni, retroscena e presunte dichiarazioni comparse su siti internet e mezzi di comunicazione circa il rapporto tra il Club e Borja Valero tiene a precisare, come accaduto nella precedente sessione di mercato per altri suoi atleti, che. Come per tutti i suoi tesserati vale la linea data della Società all’inizio di questo nuovo ciclo che, chi veste la maglia viola deve farlo nella piena soddisfazione, convinzione e motivazione. Solo nel caso contrario, preso atto della volontà di un calciatore di proseguire altrove la propria carriera, la Fiorentina è disposta a discutere e valutare proposte serie nel momento in cui vengano presentate ufficialmente e con estrema chiarezza da ogni singolo calciatore alla Società."