ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Simone Lo Faso dall’ U.S. Città di Palermo.

Lo Faso, nato a Palermo il 18 febbraio del 1998, è cresciuto nel Settore Giovanile del Palermo e, nella scorsa stagione, ha collezionato dieci presenze in Serie A con i rosanero. Il nuovo attaccante viola ha inoltre indossato la maglia di tutte le rappresentative giovanili nazionali fino all’Under 20.

Il nuovo calciatore viola, arrivato oggi a Firenze per le visite mediche, tornerà domenica a Roma per aggregarsi alla Nazionale Under 20.