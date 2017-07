La Fiorentina ha preso Jordan Veretout dall'Aston Villa, per 7 milioni di euro. Cinque anni di contratto per il francese, ecco il comunicato ufficiale: "ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jordan Marcel Gilbert Veretout dall’Aston Villa Football Club. Veretout, nato ad Ancenis (Francia) il 1 marzo del 1993, nella sua carriera ha vestito le maglie del Nantes, dell’Aston Villa e del Saint-Etienne. Nella sua ultima stagione con la maglia del Saint-Etienne ha disputato 43 partite tra Ligue 1, Europa League e Coppa di Francia segnando 4 gol e fornendo 5 assist. Il centrocampista francese ha, inoltre, vestito le casacche di tutte le Nazionali giovanili francesi laureandosi Campione del Mondo Under 20 nel 2013. Il nuovo calciatore viola firmerà un contratto di 4 anni con opzione per il quinto."