È ormai praticamente scontato lo slittamento nella presentazione del progetto esecutivo della Fiorentina per il nuovo stadio nell’Area Mercafir, scrive l'edizione odierna del Corriere Fiorentino: dal 31/12 si passa quindi al mese di febbraio del prossimo anno. La probabile proroga è dovuta soprattutto alla ormai famosa Valutazione di impatto ambientale per il potenziamento dell’aeroporto Vespucci, che potrebbe impedire lo spostamento della Mercafir a Castello per realizzare le strutture viola.

Sarebbe quindi inutile chiedere alla società dei Della Valle un progetto a dicembre che poi potrebbe dover cambiare a febbraio: fonti di Palazzo Vecchio spiegano che la nuova agenda vedrà il termine per la presentazione del progetto esecutivo della Fiorentina slittare, mentre resta più che valida la volontà dell’amministrazione di approvare la variante urbanistica per la Mercafir a Castello entro il 31 dicembre.